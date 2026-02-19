Nasa realiza novo teste geral antes de lançar missão Artemis 2

A Nasa realiza nesta quinta-feira (19), nos Estados Unidos, um novo grande teste de seu foguete SLS para determinar se está pronto para o lançamento da missão tripulada Artemis 2, que está programada para voar ao redor da Lua pela primeira vez em mais de 50 anos.

Este teste geral é o segundo realizado pela agência espacial americana. O primeiro, no início de fevereiro, teve que ser interrompido por problemas técnicos.

Estes imprevistos, incluindo um vazamento de hidrogênio líquido, acabaram com as esperanças de ver a missão Artemis 2 decolar ainda este mês, adiando seu lançamento para não antes de 6 de março.

O novo teste geral servirá para determinar a data de lançamento da missão.

Durante este teste, realizado em condições reais em Cabo Canaveral, na Flórida, os engenheiros repetirão as manobras que deverão ser realizadas no dia do lançamento.

O abastecimento com hidrogênio líquido, que havia apresentado problemas durante o primeiro teste fracassado, foi realizado sem incidentes nesta quinta-feira, indicou a Nasa pela tarde, que o exaltou como um "avanço importante".

Os procedimentos de lançamento deverão se repetir depois pela noite, durante uma espécie de decolagem fictícia.

A missão Artemis 2 constituirá o primeiro voo tripulado ao redor da Lua em mais de 50 anos. Participarão dela três americanos e um canadense.

"A segurança continua sendo nossa máxima prioridade", disse, no início do mês, o diretor da Nasa, Jared Isaacman, na rede social X. "Apenas vamos proceder com o lançamento quando estivermos plenamente preparados para empreender esta missão histórica."

