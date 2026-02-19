Nasa realiza novo teste geral antes de lançar missão Artemis 2
compartilheSIGA
A Nasa realiza nesta quinta-feira (19), nos Estados Unidos, um novo grande teste de seu foguete SLS para determinar se está pronto para o lançamento da missão tripulada Artemis 2, que está programada para voar ao redor da Lua pela primeira vez em mais de 50 anos.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Este teste geral é o segundo realizado pela agência espacial americana. O primeiro, no início de fevereiro, teve que ser interrompido por problemas técnicos.
Estes imprevistos, incluindo um vazamento de hidrogênio líquido, acabaram com as esperanças de ver a missão Artemis 2 decolar ainda este mês, adiando seu lançamento para não antes de 6 de março.
O novo teste geral servirá para determinar a data de lançamento da missão.
Durante este teste, realizado em condições reais em Cabo Canaveral, na Flórida, os engenheiros repetirão as manobras que deverão ser realizadas no dia do lançamento.
O abastecimento com hidrogênio líquido, que havia apresentado problemas durante o primeiro teste fracassado, foi realizado sem incidentes nesta quinta-feira, indicou a Nasa pela tarde, que o exaltou como um "avanço importante".
Os procedimentos de lançamento deverão se repetir depois pela noite, durante uma espécie de decolagem fictícia.
A missão Artemis 2 constituirá o primeiro voo tripulado ao redor da Lua em mais de 50 anos. Participarão dela três americanos e um canadense.
"A segurança continua sendo nossa máxima prioridade", disse, no início do mês, o diretor da Nasa, Jared Isaacman, na rede social X. "Apenas vamos proceder com o lançamento quando estivermos plenamente preparados para empreender esta missão histórica."
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
cha/eml/cr/dga/rpr