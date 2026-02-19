Los Angeles processa Roblox por falta de proteção de menores

As autoridades do condado de Los Angeles disseram nesta quinta-feira (19) que processaram a popular plataforma online Roblox, sob o argumento de que expõe crianças a conteúdo sexual, exploração e predadores virtuais.

Em uma ação apresentada no tribunal superior de Los Angeles, o condado alegou que a empresa não modera adequadamente seu conteúdo e que seus sistemas de verificação etária não cumprem seu propósito.

A ação judicial ocorre justamente quando também avança em Los Angeles um julgamento contra gigantes das redes sociais, como o Facebook, processados sob o argumento de que seus algoritmos têm o propósito de provocar dependência, especialmente em adolescentes.

"Esta ação judicial tem a ver com proteger as crianças de predadores online e de conteúdo inadequado", disse Hilda Solís, presidente do Conselho de Supervisores do Condado de Los Angeles.

"A Roblox tem a responsabilidade de manter as crianças seguras, mas, em vez disso, permitiu que sua plataforma se tornasse um lugar onde menores podem estar expostos a assédio sexual e exploração".

A Roblox afirma ter cerca de 144 milhões de usuários ativos por dia em todo o mundo, e que mais de 40% deles têm menos de 13 anos.

Os usuários criam, compartilham e jogam diversos jogos e outras experiências, conversam entre si e utilizam avatares personalizáveis.

A empresa enfrenta há muito tempo acusações de que não faz o suficiente para proteger as crianças de conteúdo violento e sexual.

Um relatório de 2024 da Hindenburg Research a descreveu como um "paraíso pedófilo de conteúdo explícito", que expõe crianças a assédio sexual e pornografia.

Neste mês, o governo da Austrália disse que estava buscando uma reunião urgente com a empresa sobre segurança infantil.

A ação apresentada nesta quinta-feira alega que a Roblox não moderou adequadamente o conteúdo gerado pelos usuários, não aplicou restrições de idade nem revelou a extensão do material inadequado e dos riscos representados por predadores sexuais na plataforma.

"Não se trata de uma pequena falha de segurança. Trata-se de uma empresa que dá a pedófilos ferramentas poderosas para caçar crianças inocentes e desavisadas", disse a procuradora do condado de Los Angeles, Dawyn R. Harrison.

Em declaração à AFP, a Roblox rejeitou as acusações da ação e afirmou que a plataforma foi construída "com a segurança em seu núcleo".

"Contamos com medidas avançadas de proteção que monitoram nossa plataforma em busca de conteúdo e comunicações prejudiciais", disse um porta-voz.

A empresa afirmou que age com rapidez contra pessoas que descumprem suas normas e trabalha com as forças da ordem para que sejam responsabilizadas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

hg/pr/dga/am