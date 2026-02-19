Com gols brasileiros, Forest vence em visita ao Fenerbahçe (3-0) e fica perto das oitavas da Liga Europa

Com dois gols de brasileiros, o Nottingham Forest conquistou uma vitória maiúscula, por 3 a 0, sobre o Fenerbahçe nesta quinta-feira (19), no jogo de ida da repescagem que vale vaga nas oitavas de final da Liga Europa.

A estreia do português Vitor Pereira como novo treinador não poderia ter sido melhor. Ele se tornou o quarto técnico do Forest nesta temporada, após fechar um contrato de 18 meses para substituir Sean Dyche, demitido no domingo.

E causou impacto imediato no time que luta contra o rebaixamento na Premier League, conquistando uma vitória impressionante em Istambul, graças aos gols de Murillo, Igor Jesus e Morgan Gibbs-White.

A atuação dominante do Forest os coloca em ótima posição para garantir a classificação no jogo de volta, no City Ground, em 26 de fevereiro.

"Eu já sabia, antes de chegar, que os jogadores têm muita qualidade. Eles precisam de resultados, mas também precisam se divertir jogando", disse Pereira.

"Pedi a eles que se expressassem em campo. E eles fizeram isso. Foi um resultado muito bom", acrescentou o treinador, que já teve passagens por Flamengo e Corinthians.

O triunfo do time inglês não foi o único fora de casa nesta repescagem da Liga Europa, a segunda mais importante competição europeia de clubes.

O Celta de Vigo deu um passo importante rumo às oitavas com uma vitória por 2 a 1 sobre o PAOK, na Grécia.

O capitão do time espanhol, Iago Aspas, abriu o placar aos 34 minutos, antes do atacante sueco Williot Swedberg ampliar a vantagem pouco antes do intervalo (43'). Alexander Jeremejeff deu esperança aos gregos ao diminuir o placar na reta final (77'), mas a reação parou por aí.

O Estrela Vermelha, campeão europeu na temporada 1990-91, surpreendeu ao vencer o Lille por 1 a 0 fora de casa, no norte da França, enquanto o Genk, da Bélgica, derrotou o Dínamo Zagreb por 3 a 1 na Croácia.

Em um dos jogos mais equilibrados da noite, o Celtic teve uma péssima estreia de seu novo técnico Martin O'Neill: sofreu uma goleada de 4 a 1 em Glasgow diante do Stuttgart, da Alemanha.

Já o Bologna garantiu uma vitória por 1 a 0 na visita ao SK Brann, na Noruega.

--- Resultados dos jogos de ida da repescagem da Liga Europa:

Quinta-feira, 19 de fevereiro:

Dínamo de Zagreb (CRO) - Genk (BEL) 1 - 3

PAOK (GRE) - Celta de Vigo (ESP) 1 - 2

Fenerbahçe (TUR) - Nottingham Forest (ING) 0 - 3

Brann Bergen (NOR) - Bologna (ITA) 0 - 1

Ludogorets (BUL) - Ferencváros (HUN) 2 - 1

Panathinaïkos (GRE) - Viktoria Plzen (CZE) 2 - 2

Celtic (SCO) - Stuttgart (ALE) 1 - 4

Lille (FRA) - Estrela Vermelha (SRB) 0 - 1

