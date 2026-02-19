Assine
Trump afirma que comentários de Obama sobre extraterrestres incluíam informação 'classificada'

19/02/2026 20:39

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira (19) que Barack Obama revelou informação "classificada" em suas declarações recentes sobre a existência de vida extraterrestre durante uma entrevista.

"Ele deu informação classificada, se supõe que não pode fazer isso", lamentou Donald Trump quando perguntado pelos repórteres, em seu avião presidencial, sobre as declarações recentes de Obama que reacenderam teorias da conspiração sobre o tema.

Em um podcast publicado na semana passada, o ex-presidente Obama afirmou que acreditava que os extraterrestres eram reais, mas que não tinha visto nenhuma prova disso em seu período como inquilino da Casa Branca (2009-2017).

"São reais, mas eu não os vi e não estão guardados em... na Área 51", disse Obama ao apresentador Brian Tyler Cohen, ao se referir a essa instalação secreta que é o foco de muitas teorias da conspiração sobre óvnis.

"Não há uma instalação subterrânea. A menos que exista uma conspiração enorme e isso tenha sido escondido do presidente dos Estados Unidos", acrescentou.

Seus comentários incendiaram as redes sociais. No domingo pela noite, o ex-presidente democrata publicou uma mensagem em seu perfil do Instagram para detalhar sua posição, e assegurou que havia feito esses comentários somente para manter o tom descontraído do podcast.

"Estatisticamente, o universo é tão vasto que é muito provável que exista vida lá fora", escreveu Obama no Instagram. 

"Mas as distâncias entre sistemas solares são tão grandes que as probabilidades de extraterrestres terem nos visitado são baixas, e não vi nenhuma evidência durante a minha presidência de que os extraterrestres tenham estabelecido contato conosco. De verdade!", acrescentou.

Trump não especificou que parte dos comentários de Obama era sigilosa, mas assegurou que ele "cometeu um grande erro". Perguntado sobre suas próprias crenças em relação aos extraterrestres, Trump disse: "Não sei se são reais ou não."

Tópicos relacionados:

aliens defesa espaco eua obama trump

