Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Violência paramilitar leva a fechamento de joia do turismo na Colômbia

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
19/02/2026 20:03

compartilhe

SIGA

Extorsões e ameaças de um grupo paramilitar levaram ao fechamento temporário do parque natural Tayrona, uma joia do turismo e território sagrado de comunidades indígenas no norte do país, anunciou nesta quinta-feira (19) o ministro da Defesa da Colômbia, Pedro Sánchez.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Localizado na imponente Serra Nevada de Santa Marta, sobre o Mar do Caribe, o Tayrona é um dos principais destinos turísticos do país, mas também epicentro de disputas entre organizações armadas ilegais.

Sánchez informou que extorsões e pressões por parte do grupo paramilitar "Los Pachenca", também conhecido como Autodefesas Conquistadoras da Serra Nevada, levaram ao fechamento temporário do parque.

O órgão responsável pela administração do local, Parques Naturales, informou nesta semana que proibiu o acesso do público devido a fatores como inundações e a tensão de seus funcionários com indígenas que habitam a região.

Segundo Sánchez, paramilitares pressionam as comunidades locais a "agir contra" as autoridades. Trata-se de um "ator criminoso silencioso", descreveu.

O administrador havia denunciado a instalação, em algumas áreas do parque, de pontos onde os habitantes faziam "cobranças não autorizadas". Também alertou para ameaças contra os guardas do parque.

A insatisfação das comunidades começou com o fechamento temporário de um setor afetado por inundações e a intervenção da força pública para impedir uma construção ilegal, explicou à Caracol Televisión o diretor desse órgão, Luis Martínez.

A Colômbia vive o pico de violência dos últimos dez anos. O presidente Gustavo Petro tentou negociar a paz com o grupo paramilitar, que participa de confrontos frequentes pelo controle do território com o Clã do Golfo, maior cartel do narcotráfico do país, denunciam defensores dos direitos humanos.

O administrador não informou a data de reabertura do parque. Segundo Pedro Sánchez, o fechamento pode durar duas semanas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

vd/das/dg/lb/am

Tópicos relacionados:

colombia narcotrafico turismo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay