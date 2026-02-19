Procurador dos EUA processa Apple por material de abuso sexual infantil no iCloud

Um procurador dos Estados Unidos anunciou, nesta quinta-feira (19), a abertura de uma ação contra a Apple, sob a acusação de que o seu serviço de armazenamento iCloud serve como "refúgio" para guardar material de abuso sexual infantil.

A ação foi apresentada pelo procurador-geral do estado da Virgínia Ocidental, John Bohen McCuskey, que acusou a Apple de permitir que o iCloud seja utilizado para armazenar e difundir imagens de atos sexuais que envolvam menores.

"Proteger a privacidade dos predadores de menores é absolutamente indesculpável", disse o procurador republicano em um comunicado nesta quinta-feira.

A Apple tem sido pressionada por organizações de proteção da infância desde a sua decisão de não permitir a análise das informações armazenadas no iCloud, ao mencionar o risco de que as autoridades utilizassem tais ferramentas para uma "vigilância em massa".

"Todos os nossos controles parentais e recursos de ponta são projetados com a segurança e a privacidade de nossos usuários como prioridade", disse à AFP um porta-voz da Apple nesta quinta.

O porta-voz acrescentou que todos os aparelhos da Apple que utilizam controles parentais mostram automaticamente uma advertência quando se detecta nudez nos aplicativos de mensagens, em fotos compartilhadas, no serviço de transferência de arquivos AirDrop ou nas videochamadas realizadas via FaceTime.

Em 2023, a empresa da maçã defendeu sua recusa a permitir a análise sistemática dos arquivos digitais em uma carta dirigida a um grupo de defesa da infância.

"A análise para detectar, por exemplo, um certo tipo de conteúdo abre as portas para uma vigilância em massa", indicou a empresa no documento.

gc-bl/vla/lb/cr/rpr/am