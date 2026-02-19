Assine
Internacional

Los Angeles processa Roblox alegando exploração infantil

AFP
AFP
AFP
AFP
Repórter
19/02/2026

As autoridades do condado de Los Angeles disseram nesta quinta-feira (19) que processaram a popular plataforma online Roblox, sob o argumento de que expõe crianças a conteúdo sexual, exploração e predadores virtuais.

Em uma ação apresentada no tribunal superior de Los Angeles, o condado alegou que a empresa não modera adequadamente seu conteúdo e que seus sistemas de verificação etária não cumprem seu propósito.

O processo contra a Roblox, que contesta as alegações, é o mais recente esforço para responsabilizar uma empresa online por supostas práticas de exploração.

Tópicos relacionados:

eua infancia internet roblox

