Antonelli é o mais rápido no 2º dia de testes da F1 no Bahrein

O jovem piloto italiano da Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, superou por uma pequena margem o australiano Oscar Piastri (McLaren) e dois campeões mundiais, o holandês Max Verstappen e o britânico Lewis Hamilton, nos testes de pré-temporada da Fórmula 1 no Bahrein, nesta quinta-feira (19).

Neste segundo e penúltimo dia de testes no circuito de Sakhir, localizado no coração desta pequena ilha do Golfo Pérsico, as quatro principais escuderias da Fórmula 1 para 2025 – McLaren, Mercedes, Red Bull e Ferrari – mais uma vez dominaram as sessões.

Antonelli, de 19 anos, companheiro de equipe do britânico George Russell, que havia sido o mais rápido na quarta-feira, registrou sua melhor volta em 1 minuto 32 segundos e 803 milésimos. Piastri, da McLaren, terminou 58 milésimos de segundo atrás do italiano.

Enquanto isso, a Red Bull de Verstappen completou 139 voltas no circuito nesta quinta-feira, terminando com o terceiro melhor tempo, a 359 milésimos de segundo do líder do dia.

Já Hamilton, que inicia sua segunda temporada com a Ferrari, ficou em quarto lugar, a 605 milésimos de segundo do primeiro colocado.

O brasileiro Gabriel Bortoleto fez o 12º melhor tempo.

O pequeno reino do Golfo Pérsico sediou a primeira rodada de testes na semana passada e, de quarta a sexta-feira, continuará com o circuito de Sakhir aberto a todas as 11 equipes do paddock.

- Surpresas no Top-10 -

As equipes continuam sua adaptação aos novos regulamentos relativos a motores, chassis, aerodinâmica, pneus e combustíveis, antes da abertura da temporada em Melbourne, na Austrália, no dia 8 de março.

Na semana passada, as quatro equipes mais fortes dominaram os testes, embora nenhuma delas tenha se arriscado a se declarar favorita ao Mundial de Construtores, vencido em 2024 e 2025 pela McLaren, equipada com motores Mercedes.

As surpresas positivas do dia vieram de pilotos de equipes menores: o argentino Franco Colapinto (Alpine) registrou o sexto melhor tempo, o alemão Nico Hülkenberg (Audi) foi o sétimo e o francês Esteban Ocon (Haas) terminou em nono.

Por outro lado, a Aston Martin e seu motor Honda continuam a ser motivo de preocupação: o bicampeão mundial Fernando Alonso teve sua sessão interrompida por mais uma falha mecânica e terminou em penúltimo, mais de 4,5 segundos atrás de Antonelli.

- Classificação do 2º dia da segunda rodada de testes de pré-temporada, nesta quinta-feira, no circuito de Sakhir, no Bahrein:

1. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) em 1:32.803 (79 voltas)

2. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) a 0.058 (86)

3. Max Verstappen (HOL/Red Bull) a 0.359 (139)

4. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) a 0.605 (78)

5. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) a 0.650 (72)

6. Franco Colapinto (ARG/Alpine-Mercedes) a 1.015 (120)

7. Nico Hülkenberg (ALE/Audi) a 1.184 (73)

8. George Russell (GBR/Mercedes) a 1.308 (77)

9. Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) a 1.398 (58)

10. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) a 1.729 (106)

11. Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes) a 1.752 (117)

12. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) a 2.460 (29)

13. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) a 2.476 (69)

14. Sergio Perez (MEX/Cadillac-Ferrari) a 2.566 (50)

15. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Honda) a 4.669 (68)

16. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac-Ferrai) a 7.390 (58)

