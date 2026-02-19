Alcaraz vence Khachanov de virada e avança às semifinais do ATP 500 de Doha
compartilheSIGA
O número um do mundo, Carlos Alcaraz, se recuperou de um set perdido e derrotou o russo Karen Khachanov por 6-7 (3/7), 6-4 e 6-3 nesta quinta-feira (19) se classificando assim para as semifinais do Aberto do Catar.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O tenista espanhol de 22 anos conquistou sua décima vitória consecutiva depois de se tornar o homem mais jovem a vencer todos os três torneios do Grand Slam, com sua vitória no Aberto da Austrália no início de fevereiro.
"Foi uma partida muito equilibrada e disputada", disse Alcaraz após sua vitória nas quartas de final. "Estou muito orgulhoso da maneira como lutei."
"Karen jogou muito bem, mas eu sabia que teria minhas chances. Eu simplesmente não as aproveitei no primeiro set, então era hora de seguir em frente e continuar lutando", acrescentou.
O primeiro set foi para o tie-break depois que Alcaraz e Khachanov não conseguiram quebrar o saque um do outro. O russo chegou a abrir 6-1 no tie-break antes de converter seu terceiro set point.
Mas o sete vezes campeão do Grand Slam voltou para a partida ao quebrar o saque do adversário no quinto game do segundo set.
Alcaraz repetiu a estratégia para quebrar o saque quando estava empatado em 2-2 na terceira parcial e quebrou novamente no nono game para garantir sua vaga nas semifinais, após duas horas e 26 minutos de jogo.
Depois de derrotar Khachanov (17º) neste torneio de categoria ATP 500, Alcaraz agora vai enfrentar outro russo, Andrey Rublev, por uma vaga na final em Doha.
Rublev (14º) venceu sua partida de quartas de final contra o grego Stefanos Tsitsipas por 6-3 e 7-6 (7/2).
O italiano Jannik Sinner, número dois do mundo, enfrenta o tcheco Jakub Mensik (16º) nesta quinta-feira.
O vencedor dessa partida terá pela frente Arthur Fils (40º) na semifinal, após a vitória do francês por 2 sets a 0 (6-3 e 6-3) sobre outro tcheco, Jiri Lehecka (22º).
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
bur-nf/iga/raa/aam/rpr