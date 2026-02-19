Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Polícia informa que Andrew foi liberado 'sob investigação'

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
19/02/2026 17:42

compartilhe

SIGA

A polícia do Reino Unido informou nesta quinta-feira (19) que o ex-príncipe Andrew foi solto "sob investigação", após ser detido durante o dia por suspeita de conduta indevida quando atuou como representante comercial, uma consequência do caso Epstein.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Podemos confirmar que nossas buscas em Norfolk terminaram", anunciou a polícia de Thames Valley, aparentemente referindo-se a operações na residência de Andrew em uma propriedade do rei Charles III em Sandringham.

Pouco antes das 19h30 locais (16h30 em Brasília), a rede britânica BBC mostrou o ex-príncipe deixando uma delegacia do condado de Norfolk no banco traseiro de um veículo.

A detenção, sem precedentes na história da família real, coincidiu com o 66º aniversário de Andrew. Após a divulgação da notícia, Charles III expressou que "a Justiça deve seguir seu curso".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

adm/an/dga/lb/am/lb/rpr

Tópicos relacionados:

policia r realeza unido

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay