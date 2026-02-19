Atual campeã, Andreeva perde para Anisimova nas quartas do WTA 1000 de Dubai
A tenista russa Mirra Andreeva, atual campeã do WTA 1000 de Dubai, perdeu para a americana Amanda Anisimova nesta quinta-feira (19) em uma partida disputadíssima das quartas de final, com parciais de 2-6, 7-5 e 7-6 (7/4).
A jovem Andreeva, número 7 do mundo, que chegou a sacar para fechar o jogo antes do tiebreak, ficou inconsolável ao final da partida, que durou 2 horas e 40 minutos.
"No final eu já estava quase chorando", confessou Anisimova (6ª). "Me emocionei ao vê-la daquele jeito. Sinto que nós duas saímos vitoriosas hoje".
A americana vai enfrentar na semifinal sua compatriota Jessica Pegula (5ª), que derrotou a dinamarquesa Clara Tauson (15ª) por 6-3, 2-6 e 6-4.
Na outra semifinal a também americana Coco Gauff (4ª), que eliminou com facilidade a filipina Alexandra Eala (47ª) por 6-0 e 6-2, terá pela frente a ucraniana Elina Svitolina (9ª), que interrompeu o caminho da 'lucky loser' croata Antonia Ruzic (67ª) vencendo de virada com parciais de 3-6, 6-2 e 6-3.
-- Resultados desta quinta-feira do WTA 1000 de Dubai:
. Simples feminino - Quartas de final:
Elina Svitolina (UCR/N.7) x Antonia Ruzic (CRO) 3-6, 6-2, 6-3
Cori Gauff (EUA/N.3) x Alexandra Eala (PHI) 6-0, 6-2
Jessica Pegula (EUA/N.4) x Clara Tauson (DIN/N.12) 6-3, 2-6, 6-4
Amanda Anisimova (EUA/N.2) x Mirra Andreeva (RUS/N.5) 2-6, 7-5, 7-6 (7/4)
