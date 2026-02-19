Assine
Internacional

Ex-príncipe Andrew deixa a delegacia após horas detido, diz BBC

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
19/02/2026 16:57

O ex-príncipe Andrew, do Reino Unido, deixou a delegacia, após ser detido nesta quinta-feira (19) pela polícia britânica por suspeita "de má conduta no exercício de um cargo público", em relação com o caso Epstein, reportou a rede britânica BBC.

Pouco antes das 19h30 locais (16h30 de Brasília), a emissora mostrou Andrew deixando a delegacia, localizada no condado de Norfolk, no banco traseiro de um automóvel.

adm/an/dga/lb/am

Tópicos relacionados:

gb policia realeza

