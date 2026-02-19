Ex-príncipe Andrew deixa a delegacia após horas detido, diz BBC
compartilheSIGA
O ex-príncipe Andrew, do Reino Unido, deixou a delegacia, após ser detido nesta quinta-feira (19) pela polícia britânica por suspeita "de má conduta no exercício de um cargo público", em relação com o caso Epstein, reportou a rede britânica BBC.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Pouco antes das 19h30 locais (16h30 de Brasília), a emissora mostrou Andrew deixando a delegacia, localizada no condado de Norfolk, no banco traseiro de um automóvel.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
adm/an/dga/lb/am