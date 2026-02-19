Assine
BCE impõe multa de mais de 12 milhões de euros ao banco JP Morgan

AFP
AFP
19/02/2026 16:33

O Banco Central Europeu (BCE) impôs, nesta quinta-feira (19), uma multa de 12,2 milhões de euros (US$ 14,4 milhões ou R$ 75,3 milhões, na cotação atual) ao banco americano JP Morgan por ter fornecido dados incorretos sobre suas necessidades de capital.

A sanção, composta por duas multas de 10 milhões e dois milhões de euros, é a mais alta da história do banco central, confirmou um porta-voz à AFP.

O BCE atribui à subsidiária europeia do JP Morgan duas "negligências graves" relacionadas aos chamados ativos ponderados pelo risco, utilizados para calcular o capital que um banco deve manter para se proteger caso seus empréstimos ou investimentos percam valor.

"Entre 2019 e 2024, o banco declarou ativos ponderados pelo risco inferiores aos que deveria", indicou a instituição sediada em Frankfurt em comunicado.

Isto "impediu o BCE", que atua como supervisor único dos grandes bancos da zona do euro, de ter "uma visão global de seu perfil de risco".

Ao subestimar estes ativos, a instituição financeira apresentou índices de capital "superiores à realidade", um dado fundamental para medir sua solidez e capacidade de absorver perdas, segundo o BCE.

O JP Morgan, o maior banco dos Estados Unidos em ativos, pode recorrer da decisão no Tribunal de Justiça da União Europeia.

Tópicos relacionados:

bancos bce multa

