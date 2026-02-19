MP francês pede que suspeitos pela morte de ativista de extrema direita sejam julgados por homicídio doloso

O Ministério Público francês pediu, nesta quinta-feira (19), o indiciamento por homicídio doloso de sete suspeitos pela morte a golpes de um ativista de extrema direita, um crime que extrapolou a política interna depois que a primeira-ministra da Itália se pronunciou sobre o caso.

Quentin Deranque, de 23 anos, morreu na semana passada em decorrência de uma lesão cerebral após ter sido agredido por várias pessoas em Lyon, no sudeste do país. Nesta quinta, a promotoria anunciou que solicitará que sete suspeitos sejam processados por homicídio doloso.

O procurador de Lyon, Thierry Dran, informou em coletiva de imprensa que pediu prisão preventiva devido a "riscos de perturbação da ordem pública".

Dran disse que os suspeitos negam ter tido "intenção homicida", embora alguns admitam ter agredido o falecido ou outras vítimas.

O presidente da França, Emmanuel Macron, voltou a se pronunciar sobre o caso, que sacode o cenário eleitoral a menos de um mês das eleições municipais do país.

"Nada pode justificar a ação violenta, nem de um lado nem do outro, nem mesmo em um confronto direto que se revela letal para a República", declarou Macron em Nova Délhi, onde conclui uma visita oficial à Índia.

O chefe de Estado também pediu à primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, que "pare de comentar o que acontece" em outros países, depois que a política de extrema direita afirmou na quarta-feira que essa morte "é uma ferida para toda a Europa".

Meloni respondeu nesta quinta a Macron que sua declaração teve como objetivo demonstrar "solidariedade" e não se intrometer nos assuntos internos da França, mas declarou-se "consternada" diante da reação do presidente.

O ataque ocorreu em Lyon, durante um protesto da extrema direita contra a participação da eurodeputada de esquerda Rima Hassan em um evento numa universidade da cidade.

Entre os detidos pela agressão fatal está um assistente parlamentar de Raphaël Arnault, deputado do partido de esquerda radical A França Insubmissa (LFI). O parlamentar anunciou que iniciou um procedimento para rescindir o contrato de seu colaborador.

