Paraguai reafirma apoio a Israel no 'Conselho da Paz' de Trump

19/02/2026 14:59

O presidente paraguaio, Santiago Peña, reiterou o apoio de seu país a Israel nesta quinta-feira (19), durante a primeira reunião do Conselho da Paz de Gaza, fundado pelo presidente americano, Donald Trump, a quem elogiou pela iniciativa. 

"O Paraguai se orgulha de ser membro fundador do Conselho da Paz e estamos aqui para colaborar", declarou Peña em seu discurso em inglês para dezenas de chefes de Estado. 

"O Paraguai, juntamente com alguns outros países, apoiou Israel e continuará a fazê-lo", acrescentou. "Mas viemos aqui de coração aberto para trabalhar pela paz", concluiu. 

O Conselho da Paz foi uma iniciativa lançada por Trump após negociações entre Israel e o Hamas, com o objetivo de abrir um novo capítulo na Faixa de Gaza, devastada pela guerra.

Trump anunciou uma contribuição inicial dos Estados Unidos de 10 bilhões de dólares (R$ 52,3 bilhões), seguida por novos anúncios de países do Golfo e do Japão, entre outros. 

Além disso, Egito e Jordânia se comprometeram a formar uma nova força policial na Faixa de Gaza, que ainda é parcialmente controlada pelo movimento islamista Hamas. 

