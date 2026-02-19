Assine
Fifa proíbe Santos de fazer novas contratações

19/02/2026 14:59

A Fifa proibiu nesta quinta-feira (19) o Santos de fazer novas contratações devido a uma dívida relacionada à transferência em 2023 do zagueiro brasileiro João Basso, do português Arouca.

O transfer ban, válido por três janelas de transferências e que entra em vigor nesta quinta, consta no banco de dados no site da Fifa.

O time, que conta com Neymar e enfrenta dificuldades financeiras há anos, já havia contratado reforços como os atacantes Gabigol e Rony, e o versátil meia Gabriel Menino.

O Santos espera um 2026 melhor após escapar por pouco do rebaixamento do Brasileirão no ano passado. O Peixe havia acabado de retornar à elite do futebol brasileiro após uma temporada na segunda divisão.

A punição, por enquanto, impediria o clube de contratar o meia uruguaio Christian Oliva, do Nacional de Montevidéu.

Segundo a imprensa local, o Santos precisa pagar € 2,6 milhões (cerca de R$ 16 milhões na cotação atual) ao Arouca pela contratação de Basso.

O zagueiro de 29 anos atuou em duas das três partidas do time paulista no Campeonato Brasileiro de 2026.

Na atual janela de transferências, que se encerra no Brasil em 3 de março, outros dois clubes foram impedidos pela Fifa de contratar novos jogadores: Corinthians e Botafogo. As duas punições foram revogadas após os clubes quitarem suas dívidas.

