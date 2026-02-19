Arsenal anuncia 'novo contrato de longa duração' para Saka

O astro do Arsenal, Bukayo Saka, assinou um novo contrato de longa duração, confirmaram os líderes da Premier League nesta quinta-feira (19). A renovação vai até 2031, segundo a imprensa inglesa, e inclui o maior salário do elenco.

O contrato anterior do jogador inglês de 24 anos expiraria no final da próxima temporada, em junho de 2027.

Os 'Gunners' garantiram, assim, a permanência de um dos ícones do time, um jogador indispensável na equipe de Mikel Arteta e o capitão designado quando Martin Odegaard está indisponível.

Tendo ingressado no clube aos oito anos de idade, Saka simboliza a excelência da academia de Hale End, o centro de treinamento do Arsenal, assim como, mais recentemente, Ethan Nwaneri e Myles Lewis-Skelly, outros dois talentos da base que também renovaram seus contratos no ano passado.

O ponta-direita está perto de completar 300 jogos com a camisa vermelha: 297, para ser exato, com 78 gols e 79 assistências após o empate em 2 a 2 contra o Wolverhampton na quarta-feira.

Naquela partida, Saka simulou a assinatura de um contrato após abrir o placar, confirmando com esse gesto a informação divulgada horas antes pela imprensa britânica.

"Quando olho para trás na minha carreira, quero poder me lembrar daquele garoto que chegou ao Arsenal com sete ou oito anos para um teste e, depois, galgou todos os degraus da escada até conquistar todos os troféus possíveis", disse o atacante em entrevista à mídia do clube.

Até agora, Saka conquistou apenas um grande troféu com o clube de sua infância, a Copa da Inglaterra (FA Cup) em 2020.

Nesta temporada, no entanto, os líderes da Premier League estão na disputa por uma 'quádrupla coroa' histórica: estão classificados para a quinta fase da Copa da Inglaterra (no dia 7 de março enfrenta o Mansfield Town, da League One), para a final da Copa da Liga (22 de março joga contra o Manchester City) e para as oitavas de final da Liga dos Campeões (jogos de ida e volta em março).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

jta/pm/raa/aam