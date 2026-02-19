Assine
Começa em Portugal julgamento de jovem acusado de incitar ataque no Brasil

19/02/2026 14:47

Um português que atualmente tem 18 anos começou a ser julgado nesta quinta-feira (19), no norte de Portugal, por ter incitado, por meio das redes sociais, outro adolescente a cometer um ataque em uma escola no sul do Brasil.

O julgamento começou a portas fechadas no tribunal de Santa Maria da Feira, no distrito de Aveiro (norte), onde o jovem residia até ser preso preventivamente, em maio de 2024.

Ele é acusado de provocação pública para a prática de um crime, incitação ao ódio e à violência, associação criminosa, bem como de mais de 200 crimes de pornografia infantil.

Segundo a acusação, o réu era o líder de um grupo de jovens na rede social Discord que praticava atos violentos contra pessoas ou animais e os filmava.

Entre os crimes figura o ataque perpetrado em outubro de 2023 por um garoto de 16 anos que abriu fogo contra vários dos seus colegas em uma escola do estado de São Paulo, matando uma aluna de 17 anos e ferindo outros três adolescentes.

As autoridades brasileiras impediram outros três ataques antes de serem cometidos por jovens com idades entre os 12 e os 14 anos.

O réu decidiu permanecer em silêncio durante a primeira audiência, mas seu advogado garantiu que ele não é "um monstro". "Ele fez parte de um grupo, mas nunca liderou esse grupo", afirmou Carlos Duarte, citado pela agência Lusa.

O adolescente, conhecido pelo pseudônimo de Mikazz, levava "uma vida online, uma vida paralela, na qual era o líder de um grupo de prática e exposição de atos de violência extrema", explicou a inspetora da polícia judiciária portuguesa que liderou a investigação, Ana Rita Alves.

