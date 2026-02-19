Brasil disputará amistoso contra Egito antes da Copa do Mundo

O Brasil disputará um amistoso contra o Egito no dia 6 de junho, em Cleveland, como parte da preparação final para a Copa do Mundo, anunciou nesta quinta-feira (19) a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

A seleção brasileira já tinha amistosos preparatórios agendados para os dias 26 e 31 de março, nas cidades americanas de Boston e Orlando, contra França e Croácia, respectivamente.

"O Brasil já tem definido seu último adversário antes da estreia na Copa do Mundo de 2026. A Seleção enfrentará o Egito no Huntington Bank Field, em Cleveland (..) uma semana antes da estreia no Mundial, contra o Marrocos, informou a CBF em um comunicado.

Sob o comando do italiano Carlo Ancelotti, o Brasil enfrentou em amistosos nos últimos meses a Coreia do Sul, a quem goleou por 5 a 0 - o Japão, sofrendo uma derrota inédita por 3 a 2 para os 'Samurais Azuis', o Senegal, com vitória brasileira por 2 a 0, e a Tunísia, empatando em 1 a 1.

Ancelotti busca reverter a má fase da Seleção após o fraco desempenho nas Eliminatórias Sul-Americanas, onde a equipe terminou em quinto lugar.

O Brasil está no Grupo C da Copa do Mundo com Marrocos, Escócia e Haiti. O torneio será realizado de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, México e Canadá.

A Seleção estreia no dia 13 de junho contra o Marrocos e, em seguida, enfrentará Haiti e Escócia.

