Indonésia assumirá o comando adjunto da força de estabilização para Gaza

AFP
AFP
Repórter
19/02/2026 14:12

A Indonésia, país de maior população muçulmana, assumirá o comando militar adjunto da Força Internacional de Estabilização na Faixa de Gaza, anunciou nesta quinta-feira (19) o general americano que lidera a força. 

"Ofereci à Indonésia o cargo de comandante adjunto e eles aceitaram", disse o general Jasper Jeffers durante a primeira reunião do "Conselho da Paz" do presidente americano, Donald Trump, em Washington, cerimônia que contou com a presença do presidente indonésio, Prabowo Subianto. 

O Marrocos, por sua vez, anunciou sua disposição em se juntar à força internacional recém-criada, marcando o primeiro compromisso público de uma nação árabe com essa iniciativa. 

"O Marrocos está pronto para enviar policiais e treinar policiais em Gaza", anunciou o ministro das Relações Exteriores marroquino, Nasser Bourita. 

O governo marroquino também enviará "oficiais militares de alta patente" para o comando conjunto da força de estabilização.

