Internacional

Milei oferece tropas ao Conselho da Paz para Gaza

AFP
AFP
19/02/2026 13:59

O presidente argentino, Javier Milei, ofereceu nesta sexta-feira (20) tropas para serem enviadas à Faixa de Gaza, durante a reunião inaugural do "Conselho da Paz" criado pelo presidente americano, Donald Trump.

"Colocamos à disposição a colaboração de nossos capacetes brancos", declarou Milei na reunião, da qual participam presidentes de dezenas de países.

"Nossa trajetória em operações de paz é um capital comprovado que colocamos a serviço da força de estabilização" no território palestino, acrescentou Milei.

