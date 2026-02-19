Milei oferece tropas ao Conselho da Paz para Gaza
O presidente argentino, Javier Milei, ofereceu nesta sexta-feira (20) tropas para serem enviadas à Faixa de Gaza, durante a reunião inaugural do "Conselho da Paz" criado pelo presidente americano, Donald Trump.
"Colocamos à disposição a colaboração de nossos capacetes brancos", declarou Milei na reunião, da qual participam presidentes de dezenas de países.
"Nossa trajetória em operações de paz é um capital comprovado que colocamos a serviço da força de estabilização" no território palestino, acrescentou Milei.
