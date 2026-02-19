Comboio internacional com ajuda humanitária chegará a Cuba em março

Um comboio internacional com ajuda humanitária para Cuba, que enfrenta uma grave crise econômica agravada por um cerco petrolífero de Washington, chegará a Havana em 21 de março, anunciaram seus organizadores nesta quinta-feira (19).

"Em resposta à enorme solidariedade mundial com Cuba, a (ideia inicial da) Flotilha se transformou em um comboio coordenado por via aérea, terrestre e marítima, que convergirá em Havana no dia 21 de março", disseram os organizadores em um documento enviado à AFP.

Organizado por "uma coalizão internacional de movimentos, sindicalistas, deputados, organizações humanitárias e figuras públicas", a "Nossa Caravana Americana para Cuba" levará "alimentos, remédios, suprimentos médicos e bens essenciais" para a ilha, especificam.

Cuba, que possui 9,6 milhões de habitantes, enfrenta uma grave escassez de combustível e longos apagões em um momento em que o governo de Donald Trump intensifica o embargo que Washington impõe à ilha desde 1962.

Após bloquear os envios de petróleo venezuelano para a ilha depois das forças especiais dos Estados Unidos capturarem Nicolás Maduro, Trump ameaçou aplicar tarifas aos países que vendessem petróleo para Havana.

No comunicado, a ativista climática sueca Greta Thunberg, que participou em 2025 da Flotilha Global Sumud (que significa resiliência em árabe), organizada para levar ajuda para Gaza desafiando o bloqueio marítimo de Israel, confirma seu apoio ao comboio, sem especificar se viajará para Cuba.

"Apoio este comboio a Cuba, não apenas porque seu povo precisa de toda ajuda que o comboio pode levar", mas também "porque a solidariedade internacional é a única força suficientemente poderosa para enfrentar figuras imperiais como Trump e (o primeiro-ministro israelense Benjamin) Netanyahu", afirma Thunberg.

Por sua vez, o ativista político americano David Adler, que organiza o comboio, destacou que perseguem o mesmo objetivo que no ano passado com sua flotilha a Gaza: "desafiar um bloqueio que estava provocando fome na população civil".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

rd/dg/rm/aa