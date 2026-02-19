Recrutamento para força policial pós-Hamas começou em Gaza, diz alto representante
O alto representante para Gaza designado pelos Estados Unidos, Nickolay Mladenov, anunciou nesta quinta-feira (19) o início do recrutamento de uma nova força policial palestina na Faixa de Gaza, destinada a assumir a segurança pós-Hamas.
“Demos início ao processo de recrutamento das forças policiais palestinas (...) e, nas primeiras horas, 2.000 pessoas já haviam apresentado sua candidatura para ingressar” nessa força transitória, declarou esse diplomata búlgaro perante o “Conselho da Paz” do presidente Donald Trump, que realiza sua primeira reunião em Washington.
