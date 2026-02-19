Britânicos comemoram prisão do ex-príncipe Andrew

Os britânicos receberam com alegria nas ruas de Londres, nesta quinta-feira (19), a prisão do ex-príncipe Andrew que, segundo eles, mostra que a monarquia não está acima da lei.

"Estou satisfeita. Ele deveria ter sido preso há muito tempo", disse Emma Carter, uma advogada de 55 anos, no centro financeiro da capital britânica.

A polícia prendeu o ex-príncipe nesta quinta-feira, no dia em que completa 66 anos, por "suspeita de má conduta no exercício de um cargo público", uma acusação relacionada ao caso Epstein, no período em que ele atuou como representante especial do Reino Unido para o Comércio Internacional.

Andrew foi preso devido a alegações de que teria repassado informações confidenciais ao criminoso sexual Jeffrey Epstein quando ainda ocupava o cargo, entre 2001 e 2011.

Segundo outras suspeitas, que não pautaram a detenção nesta quinta, o ex-príncipe teria mantido relações sexuais no Reino Unido com jovens que lhe teriam sido enviadas por Epstein.

Emma Carter disse lembrar-se "dessas vítimas", e considera que, apesar de tudo, a prisão é "uma boa notícia para elas".

"É uma mensagem forte (...) Ele merece, se escondeu atrás dos privilégios e da popularidade da rainha [Elizabeth II, sua mãe] durante muito tempo", disse Carter.

A londrina também afirmou sentir-se "triste pelo rei Charles III, que sofre de câncer e provavelmente não estava totalmente ciente do passado de seu irmão".

- "A Justiça britânica funciona" -

Maggie Yeo, uma aposentada de 59 anos, também ficou satisfeita com a notícia.

"Pensavam que eram intocáveis, é bom saber que não estão acima da lei, isso mostra que a Justiça britânica funciona", acrescentou.

A analista de dados Jennifer Tiso, de 39 anos, comemorou que, após as prisões de "outras superestrelas, agora isso está chegando às esferas mais altas, como a família real".

Uma pesquisa do instituto YouGov publicada na segunda-feira indicava que cerca de dois terços dos britânicos (62%) consideravam "improvável" que o ex-príncipe, que sempre negou as acusações, pudesse ser acusado.

A satisfação visível nesta quinta-feira nas ruas de Londres perante o anúncio da detenção também reflete a forte impopularidade do irmão do rei devido à sua amizade com Jeffrey Epstein, que morreu na prisão em 2019.

Kevin, um aposentado que também não escondeu sua alegria após a notícia, expressou rejeição a Andrew, quem considera "arrogante" e "pouco inteligente".

"Não tenho nada contra a família real. Mas ele não dá bom exemplo", opinou o homem, que defende que o ex-príncipe "deve ser interrogado" sobre o seu período como representante especial britânico para o Comércio Internacional.

"É importante. Envolve contratos, dinheiro e relações diplomáticas com outros países", ressaltou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

ctx-vid/psr/an/erl/yr/aa