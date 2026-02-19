Netanyahu diz que não haverá reconstrução de Gaza sem desmilitarização

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou nesta quinta-feira (19) que não haverá reconstrução da Faixa de Gaza, devastada pela guerra, sem o desarmamento do grupo islamista palestino Hamas. A declaração coincidiu com a reunião inaugural do "Conselho da Paz", em Washington.

"Concordamos com nosso aliado, os Estados Unidos, que não haverá reconstrução de Gaza antes da desmilitarização de Gaza", declarou Netanyahu em um pronunciamento televisionado durante uma cerimônia militar.

Cerca de 20 líderes mundiais e autoridades de alto escalão viajaram a Washington para a reunião do "Conselho da Paz", estabelecido após Estados Unidos, Catar e Egito intermediarem um cessar-fogo entre Israel e o Hamas em outubro para acabar com dois anos de guerra em Gaza.

Apesar das repetidas violações dessa trégua, os Estados Unidos anunciaram em meados de janeiro a transição para a segunda fase do plano do presidente Donald Trump, que visa encerrar definitivamente a guerra desencadeada pelo ataque sem precedentes do Hamas em território israelense em 7 de outubro de 2023.

A segunda fase inclui, entre outras coisas, o desarmamento do Hamas e a retirada do Exército israelense da Faixa de Gaza.

No entanto, o movimento islamista, que tomou o poder em Gaza em 2007, considera o desarmamento uma linha vermelha, embora não descarte a possibilidade de entregar suas armas a uma futura autoridade liderada por palestinos.

