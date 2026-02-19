Trump anuncia que EUA contribuirá com US$ 10 bilhões para o 'Conselho da Paz'
O presidente americano, Donald Trump, anunciou nesta quinta-feira (19) que os Estados Unidos contribuirão com 10 bilhões de dólares (R$ 52,3 bilhões) para o seu recém-criado "Conselho da Paz", inicialmente destinado à Faixa de Gaza, mas com ambições mais amplas.
"Quero informar que os Estados Unidos farão uma contribuição de 10 bilhões de dólares para o Conselho da Paz", disse ele em sua reunião inaugural, que reuniu cerca de vinte líderes mundiais e altos funcionários, incluindo vários aliados de Trump.
