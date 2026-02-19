Assine
Netanyahu afirma que Gaza não será reconstruída se não for desmilitarizada primeiro

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
19/02/2026 11:47

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou nesta quinta-feira (19) que não haverá reconstrução da Faixa de Gaza, devastada pela guerra, sem o desarmamento do grupo islamista palestino Hamas, coincidindo com a reunião inaugural do "Conselho da Paz" em Washington. 

"Concordamos com nosso aliado, os Estados Unidos, que não haverá reconstrução de Gaza antes da desmilitarização de Gaza", declarou Netanyahu em um pronunciamento televisionado durante uma cerimônia militar.

Tópicos relacionados:

conflito israel palestinos

