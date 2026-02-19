Netanyahu afirma que Gaza não será reconstruída se não for desmilitarizada primeiro

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou nesta quinta-feira (19) que não haverá reconstrução da Faixa de Gaza, devastada pela guerra, sem o desarmamento do grupo islamista palestino Hamas, coincidindo com a reunião inaugural do "Conselho da Paz" em Washington.

"Concordamos com nosso aliado, os Estados Unidos, que não haverá reconstrução de Gaza antes da desmilitarização de Gaza", declarou Netanyahu em um pronunciamento televisionado durante uma cerimônia militar.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur-mib-glp-acc/erl/pc/aa