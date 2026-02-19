Assine
Netanyahu diz que Irã receberá resposta 'que nem imagina' caso ataque Israel

19/02/2026 11:47

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, advertiu nesta quinta-feira (19) que, se os iranianos lançarem um ataque contra o seu país, receberão uma "resposta que nem imaginam". 

"Se os aiatolás cometerem um erro e nos atacarem, receberão uma resposta que nem imaginam", disse o líder israelense em um discurso televisionado durante uma cerimônia militar.

conflito eua ira israel

