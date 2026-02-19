Déficit comercial dos EUA atinge novo recorde em 2025

O déficit comercial dos Estados Unidos atingiu um novo recorde em 2025, segundo dados do governo divulgados nesta quinta-feira (19), apesar das tarifas generalizadas impostas pelo presidente Donald Trump.

O déficit de bens dos Estados Unidos situou-se em 1,24 bilhão de dólares (6,82 bilhões de reais na cotação da época) no ano passado, o que representa um ligeiro aumento em relação ao nível de 2024, informou o Departamento de Comércio.

No entanto, o déficit comercial de bens com a China diminuiu no conjunto do ano, de acordo com os dados.

Ao considerar tanto bens como serviços, o déficit comercial total dos Estados Unidos em 2025 reduziu para 901,5 bilhões de dólares (R $4,95 trilhões na época), face aos 903,5 bilhões (R$ 5,59 trilhões)em 2024.

No mês de dezembro, o déficit total aumentou mais do que o esperado, 32,6%, para 70,3 bilhões de dólares (R$386 bilhões), devido à queda das exportações e ao aumento das importações.

As exportações de suprimentos industriais, incluindo o ouro não monetário, diminuíram, enquanto as importações na mesma categoria aumentaram no mês.

As importações americanas de bens de capital, como acessórios informáticos e equipamentos de telecomunicações, recuperaram em dezembro.

Os fluxos comerciais da maior economia do mundo foram fortemente afetados em 2025, quando Trump impôs novas tarifas sobre bens de praticamente todos seus parceiros em seu esforço para reduzir o déficit.

Suas medidas elevaram a tarifa média efetiva ao seu nível mais alto desde a década de 1930.

A redução do déficit com a China também ocorreu após Trump entrar em uma escalada tarifária de retaliações com Pequim no ano passado, embora desde então ambos tenham atenuado as tensões.

