Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Real Madrid apresenta à Uefa 'todas as provas' do incidente racista contra Vini Jr.

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
19/02/2026 10:03

compartilhe

SIGA

O Real Madrid anunciou nesta quinta-feira (19) que apresentou "todas as provas disponíveis" à Uefa sobre os incidentes ocorridos na terça-feira, no jogo de ida da repescagem da Liga dos Campeões contra o Benfica em Lisboa, marcado pelas acusações de racismo feitas por Vinícius Júnior contra o argentino Gianluca Prestianni. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Nosso clube colaborou de forma ativa com a investigação aberta pela Uefa após os inaceitáveis episódios de racismo vividos durante a partida", afirmou o Real Madrid em um comunicado.

O clube espanhol afirma que está agradecido pelo "apoio unânime, o suporte e o carinho que o nosso jogador Vinícius Jr. recebeu de todos os setores do futebol mundial". E acrescenta que "continuará trabalhando, em colaboração com todas as instituições, para erradicar o racismo, a violência e o ódio no esporte e na sociedade".

A Uefa anunciou na quarta-feira a abertura de uma investigação sobre as acusações de "comportamento discriminatório" por parte de Gianluca Prestianni, acusado por Vinícius de tê-lo chamado de "macaco" durante a vitória (1–0) do Real Madrid. 

As acusações foram negadas pelo argentino em sua conta no Instagram, mas foram confirmadas, entre outros, pelo atacante do clube espanhol Kylian Mbappé. 

Diversos vídeos que circulam nas redes sociais e foram divulgados pela imprensa espanhola mostram comportamentos racistas de vários torcedores portugueses nas arquibancadas, o que explica o plural – "episódios inaceitáveis" – utilizado pelo Real Madrid no seu comunicado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

ati/pm/avl/fp/yr

Tópicos relacionados:

esp fbl por racismo uefa

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay