Rivais da tecnologia dos EUA se recusam a dar as mãos em foto de cúpula de IA

A rivalidade entre gigantes da tecnologia é real, pelo menos para Sam Altman e Dario Amodei, CEOs de duas importantes startups americanas de inteligência artificial.

Um vídeo gravado nesta quinta-feira (19), mostrando Altman e Amodei na cúpula global de IA em Nova Délhi, viralizou rapidamente nas redes sociais depois que os dois se recusaram, de forma constrangedora, a dar as mãos.

Altman é o CEO da OpenAI, criadora do ChatGPT, enquanto Amodei lidera a Anthropic, conhecida pelo chatbot Claude. Os dois precisavam posar lado a lado para uma foto em grupo na cúpula.

Os dois empresários estavam ladeados pelo primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, e pelo empresário indiano Pratyush Kumar, em uma fileira que contava com outros líderes do setor de tecnologia, como Sundar Pichai, do Google.

Quando as câmeras começaram a registrar as imagens, todos levantaram os braços, dando as mãos, exceto Altman e Amodei, que quebraram a corrente.

"Isso é muito engraçado. Nada consegue fazer Sam e Dario darem as mãos, nem mesmo o primeiro-ministro indiano", escreveu o usuário Yuchen Jin no X.

A Cúpula de IA desta semana busca um consenso sobre como o mundo deve regulamentar a tecnologia da inteligência artificial e sua rápida evolução.

Amodei foi vice-presidente de pesquisa da OpenAI e deixou a empresa no início de 2021 para cofundar a Anthropic com outros pesquisadores da OpenAI. Ambos já criticaram o modelo de negócios e a filosofia um do outro.

O parlamentar indiano Milind Deora também fez uma piada sobre a dupla.

"Todos os outros apertaram as mãos. @ChatGPTapp e @claudeai mantiveram uma postura estritamente profissional", comentou Deora no X com um emoji.

"Aquele momento estranho em que Sam Altman e Dario Amodei se recusaram a apertar as mãos", escreveu Madhav Chanchani, cofundador do The Arc, uma plataforma de mídia e pesquisa tecnológica. "Em vez disso, eles ergueram os punhos".

