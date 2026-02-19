Diocese católica dos EUA pagará US$ 180 milhões para encerrar processos por abuso sexual

Uma diocese católica em Nova Jersey concordou em pagar 180 milhões de dólares (942 milhões de reais) para encerrar centenas de processos por abuso sexual, anunciou o bispo da paróquia americana esta semana.

O acordo da Diocese de Camden, perto da Filadélfia, abrangerá mais de 300 sobreviventes de abusos sexuais relacionados a atos cometidos por membros do clero nas décadas de 1970 e 1980.

O bispo Joseph A. Williams afirmou em uma carta na terça-feira que um comitê que representa os sobreviventes aceitou os termos de um acordo de falência que estabeleceria um fundo fiduciário de 180 milhões de dólares, financiado pela diocese e suas seguradoras.

O plano aguarda aprovação no tribunal de falências.

"Para os sobreviventes do sul de Nova Jersey, este dia já deveria ter chegado há muito tempo e representa um marco em sua jornada rumo à justiça, cura e reconhecimento que tanto buscaram e merecem", escreveu Williams aos paroquianos.

"A cada um desses sobreviventes, gostaria de dizer: Obrigado por sua coragem em se manifestar. Sem sua coragem e perseverança, este novo dia não teria chegado", acrescentou.

A Igreja Católica nos Estados Unidos tem sido abalada há anos por acusações e revelações de abusos sexuais cometido por padres e outros sacerdotes. Entre 1950 e 2016, recebeu 18.500 denúncias contra 6.700 membros do clero, segundo o site bishop-accountability.org.

Diversos membros de alto escalão da Igreja nos Estados Unidos foram forçados a renunciar por protegerem abusadores sexuais.

O acordo desta semana complementaria um acordo de 2022, no qual a Diocese de Camden concordou em pagar 87,5 milhões de dólares (454 milhões de reais, na cotação da época) para resolver processos judiciais relacionados.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur-lga/pbt/pb/ahg/aa/fp