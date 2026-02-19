Assine
Casal britânico detido no Irã foi condenado a 10 anos de prisão, denuncia família

19/02/2026 06:41

Um casal britânico detido no Irã desde janeiro de 2025 foi condenado a 10 anos de prisão por espionagem em um julgamento relâmpago, denunciou nesta quinta-feira (19) a família, uma decisão que o governo de Londres considerou "injustificável".

Lindsay e Craig Foreman, ambos de 52 anos, estavam dando a volta ao mundo de moto quando foram capturados no centro da República Islâmica. Eles sempre negaram as acusações apresentadas por Teerã de que seriam espiões.

"Meus pais foram condenados a 10 anos de prisão após um julgamento que durou apenas três horas e no qual não receberam permissão para apresentar sua defesa", afirmou em um comunicado seu filho, Joe Bennett. Ele destacou que a família está "profundamente preocupada".

A ministra britânica das Relações Exteriores, Yvette Cooper, afirmou que a condenação é "absolutamente ultrajante e totalmente injustificável".

"Vamos acompanhar este caso sem descanso ante o governo iraniano até que Craig e Lindsay Foreman sejam devolvidos sãos e salvos ao Reino Unido e se reúnam com sua família", afirmou a ministra em um comunicado.

