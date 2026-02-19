Desabamento de prédio após explosão deixa 16 mortos no Paquistão

Pelo menos 16 pessoas, incluindo várias crianças, morreram no desabamento de um prédio na cidade paquistanesa de Karachi após uma explosão de origem desconhecida, informaram à AFP os serviços de resgate.

O incidente ocorreu por volta das quatro da manhã, horário em que as famílias preparam a refeição para enfrentar o jejum do dia, durante o mês sagrado muçulmano do Ramadã.

"Dezesseis pessoas, incluindo mulheres e crianças, morreram e 13 ficaram feridas", declarou à AFP o porta-voz da agência de resgate da região, Hassan Khan.

O prédio, de três andares e localizado em um bairro densamente povoado, desabou após uma explosão de origem desconhecida.

"Aparentemente foi uma explosão de gás, mas a investigação revelará o verdadeiro motivo do incidente", disse à AFP um funcionário da administração municipal, Nasrullah Abbasi.

Em julho do ano passado, 27 pessoas morreram e 10 ficaram feridas no desabamento de um edifício de cinco andares em uma área carente de Karachi.

O governo declarou como perigosos quase 600 edifícios nesta cidade de mais de 20 milhões de habitantes, conhecida pelos imóveis ilegais e pela superpopulação.

