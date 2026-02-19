Assine
Governo dos Estados Unidos pretende retirar as tropas da Síria

AF
AFP
Repórter
19/02/2026 06:17

O governo dos Estados Unidos planeja retirar os quase 1.000 soldados presentes na Síria ao longo dos próximos dois meses, informou a imprensa americana.

Washington encerrará sua presença no país depois que o novo governo sírio ampliou seu controle territorial e que as Forças Democráticas Sírias, lideradas pelos curdos, antes cruciais na luta contra o Estado Islâmico (EI), prometeram passar a integrar as forças estatais, segundo o Wall Street Journal.

O canal de televisão CBS também noticiou o plano.

A decisão foi revelada depois que as forças americanas se retiraram recentemente de algumas bases na Síria, incluindo Al Tanf e Al Shadadi, utilizadas na luta da coalizão internacional contra o EI. 

Washington se aproximou do novo governo sírio após a queda de Bashar al-Assad no fim de 2024 e transferiu milhares de combatentes do EI de prisões para instalações seguras no Iraque.

