Autoridade iraniana diz que nenhum país pode privar Teerã do direito de enriquecer material nuclear

O diretor da agência de energia atômica do Irã, Mohamad Eslami, advertiu que nenhum país pode privar a república islâmica do direito de enriquecer combustível nuclear, depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a insinuar uma ação militar.

"A base da indústria nuclear é o enriquecimento. Independente do que você deseja fazer no processo nuclear, você precisa de combustível nuclear", afirmou Eslami, segundo um vídeo publicado pelo jornal Etemad.

"O programa nuclear do Irã avança de acordo com as normas da Agência Internacional de Energia Atômica, e nenhum país pode privar o Irã do direito de se beneficiar pacificamente dessa tecnologia", acrescentou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

pdm-mz/jsa/ahg/pb/fp