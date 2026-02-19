Rússia afirma que destruiu 113 drones ucranianos e denuncia incêndio em refinaria de petróleo

A Rússia afirmou que destruiu 113 drones ucranianos durante a noite, em um ataque que teve como um dos alvos uma refinaria de petróleo no noroeste do país, onde um depósito de combustível sofreu um incêndio, segundo as autoridades locais.

O anúncio acontece um dia após as negociações em Genebra entre Moscou, Kiev e Washington, que tentam encontrar uma solução para quatro anos de guerra na Ucrânia.

As negociações, que aconteceram na terça e na quarta-feira na Suíça, foram consideradas "difíceis" por Moscou e Kiev. As reuniões terminaram sem avanços concretos.

Durante a madrugada de quinta-feira, as forças russas "interceptaram e destruíram 113 drones ucranianos", indicou o Ministério da Defesa em um comunicado.

Um dos ataques teve como alvo uma refinaria de petróleo em Velikiye Luki, na região de Pskov (noroeste), o que provocou um "incêndio em um depósito de combustível", informou em um comunicado o governador regional, Mikhail Vedernikov.

Segundo as primeiras informações, o ataque não deixou feridos.

A Ucrânia, que há quatro anos é alvo de bombardeios russos quase diários, efetua ataques de represália direcionados em particular contra as refinarias de petróleo e as infraestruturas portuárias e energéticas russas.

bur/clr/pb/mas/fp