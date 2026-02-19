Assine
Botafogo perde em sua visita ao Nacional Potosí (1-0) na ida da 2ª rodada da Pré-Libertadores

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
19/02/2026 00:41

O Botafogo perdeu por 1 a 0 nesta quarta-feira (18) em sua visita ao Nacional Potosí, da Bolívia, a 4.000 metros de altitude, mas o confronto permanece em aberto para o jogo de volta, que definirá quem avança para a terceira fase da Copa Libertadores. 

Óscar Baldomar marcou o único gol da partida no início do segundo tempo (47') para os bolivianos, que tiveram diversas chances de ampliar a vantagem. 

O Nacional Potosí dominou a partida, enquanto o Botafogo tentou poupar energia, uma estratégia de contra-ataque que quase deu certo. 

No início do segundo tempo, os bolivianos abriram o placar com uma cabeçada de Baldomar, que aproveitou um cruzamento da direita. 

O Nacional Potosí balançou a rede novamente aos 61 minutos, mas o árbitro equatoriano Augusto Bergelio anulou o gol após uma revisão do VAR constatar que uma falta havia sido cometida no lance.

O Botafogo dependeu principalmente da energia e habilidade de seu atacante Álvaro Montoro, que animou sua equipe, embora a falta de precisão no ataque tenha frustrado a tentativa de empate. 

No final do segundo tempo, o time carioca sentiu os efeitos da altitude. Alguns de seus jogadores começaram a diminuir o ritmo após um esforço físico considerável.

O jogo de volta será disputado na próxima quarta-feira, dia 25 de fevereiro, no Estádio Nilton Santos. 

Quem avançar vai enfrentar o vencedor do duelo entre Argentinos Juniors e Barcelona, do Equador.

Os equatorianos venceram o jogo de ida por 1 a 0.

Escalações: 

Nacional Potosí: Pedro Galindo - Oscar Baldomar, Edisson Restrepo, Luis Demiquel, Andrés Torrico (Juan Orellana 82') - Maicon Solís (Carlos Abastoflor Aguilera 76'), Leandro Otormín (Diego Hoyos 46'), Pedro Azogue, Maximiliano Nuñez (Jorge Rojas 46') - Willan Alvarez Gustavo (cap), Damián Villalba (Tommy Tobar 65'). Técnico: Leonardo Eguez. 

Botafogo: Léo Linck - Vitinho, Mateo Ponte (Ythallo Rodrigues de Oliveira 90'), Bartolomeu Jacinto Quissanga, Alexander Barboza, Alex Telles (cap), Jordán Barrera (Marquinhos Souza 76') - Newton, Wallace Davi (Lucas Villalba 57'), Álvaro Montoro (Kauan Toledo 90'), Matheus Martins (Kadir Barría 57'). Técnico: Martin Anselmi.

Tópicos relacionados:

2026 bol botafogo bra fbl libertadores nacionalpotosi segundafase

