Botafogo perde em sua visita ao Nacional Potosí (1-0) na ida da 2ª rodada da Pré-Libertadores
compartilheSIGA
O Botafogo perdeu por 1 a 0 nesta quarta-feira (18) em sua visita ao Nacional Potosí, da Bolívia, a 4.000 metros de altitude, mas o confronto permanece em aberto para o jogo de volta, que definirá quem avança para a terceira fase da Copa Libertadores.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Óscar Baldomar marcou o único gol da partida no início do segundo tempo (47') para os bolivianos, que tiveram diversas chances de ampliar a vantagem.
O Nacional Potosí dominou a partida, enquanto o Botafogo tentou poupar energia, uma estratégia de contra-ataque que quase deu certo.
No início do segundo tempo, os bolivianos abriram o placar com uma cabeçada de Baldomar, que aproveitou um cruzamento da direita.
O Nacional Potosí balançou a rede novamente aos 61 minutos, mas o árbitro equatoriano Augusto Bergelio anulou o gol após uma revisão do VAR constatar que uma falta havia sido cometida no lance.
O Botafogo dependeu principalmente da energia e habilidade de seu atacante Álvaro Montoro, que animou sua equipe, embora a falta de precisão no ataque tenha frustrado a tentativa de empate.
No final do segundo tempo, o time carioca sentiu os efeitos da altitude. Alguns de seus jogadores começaram a diminuir o ritmo após um esforço físico considerável.
O jogo de volta será disputado na próxima quarta-feira, dia 25 de fevereiro, no Estádio Nilton Santos.
Quem avançar vai enfrentar o vencedor do duelo entre Argentinos Juniors e Barcelona, do Equador.
Os equatorianos venceram o jogo de ida por 1 a 0.
Escalações:
Nacional Potosí: Pedro Galindo - Oscar Baldomar, Edisson Restrepo, Luis Demiquel, Andrés Torrico (Juan Orellana 82') - Maicon Solís (Carlos Abastoflor Aguilera 76'), Leandro Otormín (Diego Hoyos 46'), Pedro Azogue, Maximiliano Nuñez (Jorge Rojas 46') - Willan Alvarez Gustavo (cap), Damián Villalba (Tommy Tobar 65'). Técnico: Leonardo Eguez.
Botafogo: Léo Linck - Vitinho, Mateo Ponte (Ythallo Rodrigues de Oliveira 90'), Bartolomeu Jacinto Quissanga, Alexander Barboza, Alex Telles (cap), Jordán Barrera (Marquinhos Souza 76') - Newton, Wallace Davi (Lucas Villalba 57'), Álvaro Montoro (Kauan Toledo 90'), Matheus Martins (Kadir Barría 57'). Técnico: Martin Anselmi.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
jac/ag/aam