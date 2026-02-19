Assine
Trump firma decreto para impulsionar produção de glifosato nos EUA

AF
AFP
Repórter
19/02/2026 00:05

O presidente americano Donald Trump emitiu uma ordem executiva nesta quarta-feira (18) destinada a apoiar a produção de glifosato nos Estados Unidos, com o argumento de que o herbicida, possivelmente cancerígeno segundo a OMS, é essencial para a segurança alimentar do país.

A Casa Branca afirmou que os herbicidas a base de glifosato são utilizados amplamente na agricultura americana, mas só há um produtor nacional, o que torna necessária a importação. 

A ordem executiva determina que o secretário de Agricultura dos Estados Unidos adote medidas para facilitar a produção americana de glifosato e fósforo, usado também na indústria militar. 

Embora a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos não considere que o glifosato seja cancerígeno, a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, que faz parte da Organização Mundial da Saúde (OMS), o classifica como "provavelmente cancerígeno".

A gigante alemã de produtos químicos Bayer anunciou na terça-feira que sua filial Monsanto havia proposto um acordo coletivo de até US$ 7,25 bilhões para pôr fim a ações contra seu herbicida Roundup, fabricado com glifosato, por causar câncer entre os consumidores. 

