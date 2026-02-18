Flamengo enfrenta Lanús na Argentina pelo jogo de ida da Recopa Sul-Americana

O duelo da Recopa Sul-Americana 2026 é, na teoria, bastante desigual: milhões de dólares separam Lanús e Flamengo. Mas 'El Granate' se apega ao ditado de que, no futebol, dinheiro nem sempre é tudo, e espera garantir uma vitória em casa nesta quinta-feira (18), no jogo de ida desta final.

O jogo no estádio Ciudad de Lanús, ao sul de Buenos Aires, marcada para as 21h30 (horário de Brasília), é o ponto de partida para a definição do primeiro título continental do ano.

O confronto está praticamente garantido, por enquanto, apesar dos apelos para uma greve geral na Argentina nesta quinta-feira contra a reforma trabalhista promovida pelo governo de Javier Milei.

Aqui estão cinco pontos-chave do jogo de ida da Recopa, cuja partida de volta será disputada na próxima quinta-feira no Maracanã:

1. Diferenças astronômicas

Há uma enorme disparidade na avaliação econômica das equipes. O elenco do Flamengo, que disputa a Recopa como campeão da Libertadores de 2025, está avaliado em R$ 1,38 bilhão, segundo o Transfermarkt.

O time carioca detém as duas contratações mais caras do futebol sul-americano. A mais recente e mais cara? O meio-campista Lucas Paquetá, trazido de volta do West Ham em janeiro por R$ 260 milhões.

A diferença é tão grande que Paquetá vale praticamente o mesmo que todo o elenco do Lanús, que tem um valor estimado em R$ 270 milhões, sendo o habilidoso Marcelino Moreno (R$ 30,8 milhões) o jogador mais valioso.

2. Lanús recorre à sua mística internacional

O clube argentino, campeão da Copa Sul-Americana de 2025, começou a competir internacionalmente em meados da década de 1990.

Desde então, conquistou três torneios: a Copa Sul-Americana de 2013 e 2025 e a extinta Copa Conmebol de 1996. Também foi finalista da Copa Conmebol de 1997, da Recopa Sul-Americana de 2014, da Libertadores de 2017 e da Copa Sul-Americana de 2020.

Contra adversários brasileiros em finais, seu retrospecto é irregular.

Comemorou contra a Ponte Preta em 2013 e contra o Atlético-MG no ano passado, na final da Copa Sul-Americana. P

or outro lado, não conseguiu superar o Galo na Copa Conmebol de 1997 e na Recopa Sul-Americana de 2014, mas sua derrota mais dolorosa foi contra o Grêmio na Libertadores de 2017.

3. Flamengo luta por mais copas

O Flamengo conquistou sua primeira Copa Libertadores e o Mundial Intercontinental em 1981, liderado por Zico, e na década de 1990 venceu a Copa Nicolás Leoz e a extinta Copa Mercosul.

Seu ressurgimento internacional aconteceu recentemente, conquistando a Copa Libertadores em 2019, 2022 e 2025, e a Recopa Sul-Americana em 2020.

Contra times argentinos, o clube carioca tem um retrospecto de 52 vitórias, 34 empates e 34 derrotas em 120 partidas.

4. Como chegam à decisão

O Lanús começou o Campeonato Argentino com resultados respeitáveis e atualmente ocupa a sexta posição entre 15 equipes na Zona A, com oito pontos em cinco jogos.

Na última rodada, perdeu por 2 a 0 para o Independiente, em partida na qual o técnico Mauricio Pellegrino escalou um time com jogadores reservas.

O atacante titular Rodrigo Castillo deve desfalcar a equipe devido a uma lesão.

Do lado visitante, o Flamengo teve um início de temporada abaixo do esperado.

No Brasileirão, está no meio da tabela com quatro pontos em três jogos, enquanto no Campeonato Carioca chegou às semifinais, embora tenha perdido a Supercopa do Brasil, sua primeira chance de título no ano, para o Corinthians.

Filipe Luís não poderá contar com os meio-campistas Jorginho e Saúl, e nem com os atacantes Wallace Yan e Gonzalo Plata.

5. A voz dos treinadores

Mauricio Pellegrino, técnico do Lanús: "O Flamengo é uma equipe de altíssimo nível. Queremos fazer tudo ao nosso alcance para jogar a melhor partida possível".

Filipe Luís, técnico do Flamengo: "Queremos conquistar mais uma Recopa. Mas é um título muito difícil. Em seus 130 anos de história, o Flamengo só venceu a Recopa uma vez. Nunca é fácil jogar na Argentina".

Prováveis escalações:

Lanús: Nahuel Losada - Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich - Agustín Medina, Agustín Cardozo - Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera - Walter Bou. Técnico: Mauricio Pellegrino.

Flamengo: Agustín Rossi - Emerson Royal, Léo Pereira, Léo Ortiz, Alex Sandro - Erick Pulgar, Evertton Araújo - Lucas Paquetá, Arrascaeta, Everton Cebolinha - Pedro. Técnico: Filipe Luís.

Árbitro: Alexis Herrera (VEN)

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

str/raa/ma/aam