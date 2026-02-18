Olympique de Marselha anuncia Habib Beye como seu novo técnico

O francês Habib Beye, ex-técnico do Rennes, é o novo treinador do Olympique de Marselha, anunciou o clube francês nesta quarta-feira (18).

Beye, de 48 anos, jogou pelo OM entre 2003 e 2007, disputando cerca de 200 partidas como zagueiro-central ou lateral-direito.

O time do sul da França, que visita o Brest na sexta-feira pela Ligue 1, estava sem treinador desde a saída do italiano Roberto De Zerbi, há uma semana.

Jacques Abardonado comandou a equipe interinamente no último sábado, no Vélodrome, no empate contra o Strasbourg (2-2).

"Se o OM me chamar, eu corro para lá! Não tenho problema nenhum em dizer isso", afirmou ele em 2024 em entrevista ao jornal L'Équipe.

A oportunidade, portanto, surgiu, provavelmente um pouco antes do esperado, já que há apenas duas semanas, quando o Olympique de Marselha venceu o Rennes por 3 a 0 nas oitavas de final da Copa da França, Beye era o treinador do clube bretão.

Naquela noite, a da última vitória do OM, Roberto de Zerbi estava à beira do campo, comandando o Marselha. Mas, desde então, o clube mergulhou numa profunda crise.

A goleada de 5 a 0 diante do Paris Saint-Germain alguns dias depois precipitou a queda de De Zerbi. Em seguida, o clube foi abalado pelas turbulências que levaram à quase demissão do diretor de futebol Medhi Benatia e à saída do presidente Pablo Longoria.

Adepto do esquema 3-5-2 que privilegia a posse de bola e com grande ênfase no domínio técnico e a intensidade, Habib Beye também sofreu com a inconsistência dos resultados de sua equipe, que nunca conseguiu realmente encontrar seu ritmo ideal.

