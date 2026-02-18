Alcaraz e Sinner já estão nas quartas de final do Aberto do Catar

O número um do mundo Carlos Alcaraz se classificou para as quartas de final do Aberto do Catar nesta quarta-feira (18), após derrotar o francês Valentin Royer (60º do ranking), horas depois de o italiano Jannik Sinner (2º) ter feito o mesmo contra o australiano Alexei Popyrin (53º).

O tenista espanhol de 22 anos, que se tornou o mais jovem a completar o Grand Slam de carreira ao vencer o Aberto da Austrália no início de fevereiro, conquistou sua nona vitória consecutiva com parciais de 6-2 e 7-5.

"Houve momentos em que pensei em um terceiro set, não vou mentir, mas obviamente era apenas uma pequena parte da minha mente que estava pensando nisso", disse Alcaraz, que chegou a estar perdendo por 5-2 na segunda parcial.

"O resto de mim estava trabalhando para encontrar soluções, para voltar aos trilhos", acrescentou 'Carlitos', que buscará uma vaga nas semifinais deste ATP 500 contra o russo Karen Khachanov (17º).

- Sinner vence Popyrin -

Sinner, que disputa seu primeiro torneio desde a derrota para Novak Djokovic na semifinal do Aberto da Austrália, superou Popyrin com certa tranquilidade, por 6-3 e 7-5, e vai enfrentar o tcheco Jakub Mensik (16º) nas quartas de final.

O número dois do mundo venceu seus últimos 50 jogos contra tenistas de fora do top 50, uma sequência que começou com a derrota para Dusan Lajovic em Cincinnati, em 2023.

"Respeito todos os jogadores, mas sempre tento jogar o meu melhor tênis", disse Sinner ao falar sobre essa sequência.

"Afinal, o ranking é apenas um número. Todos jogam com muita habilidade. Principalmente quando seus adversários não têm muito a perder, você precisa sempre se manter concentrado", acrescentou.

O australiano Popyrin, número 53 do mundo, lutou bastante, mas não conseguiu criar uma chance de quebra contra seu adversário, que se mostrou mais certeiro.

Sinner cedeu apenas três pontos em seu saque em um excelente primeiro set, que venceu com uma quebra no sexto game. Popyrin batalhou bastante na segunda parcial, mas não conseguiu forçar um tie-break, já que Sinner quebrou o serviço para abrir 6-5 antes de sacar com confiança.

Em outros jogos do torneio, Stefanos Tsitsipas derrotou o ex-número um do mundo Daniil Medvedev por 6-3 e 6-4, alcançando pela primeira vez as quartas de final desde o torneio de Barcelona, há quase um ano.

Além disso, o francês Arthur Fils derrotou seu compatriota Quentin Halys por 6-1 e 7-6 (9/7).

