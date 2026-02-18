Chefe militar dos EUA faz visita à Venezuela

O chefe do Comando Sul dos Estados Unidos (Southcom) chegou nesta quarta-feira (18) à Venezuela, onde manteve reuniões com o governo que assumiu o poder após a queda de Nicolás Maduro em uma operação militar dirigida por Washington, informou a embaixada americana em Caracas.

O general Francis Donovan aparece com uniforme militar em uma foto divulgada no perfil da embaixada na rede social X.

Ele estava acompanhado pelo secretário-adjunto de Guerra para a Defesa Interna e Assuntos de Segurança das Américas, Joseph Humire.

Ambos "se reuniram com as autoridades interinas venezuelanas em Caracas", informou a embaixada em um comunicado divulgado posteriormente.

A visita terminou nesta mesma quarta-feira.

"Durante o encontro, os líderes reiteraram o compromisso dos Estados Unidos com uma Venezuela livre, segura e próspera, em benefício do povo venezuelano, dos Estados Unidos e do hemisfério ocidental", acrescenta a nota. "As conversas se concentraram no ambiente de segurança."

Donovan foi nomeado pelo presidente Donald Trump em dezembro, poucos dias antes do ataque que levou à captura de Maduro. O general tomou posse do cargo em fevereiro.

Delcy Rodríguez era a vice-presidente de Maduro e assumiu o poder após a operação militar de 3 de janeiro. Ela governa sob pressão dos Estados Unidos, a quem cedeu o controle do petróleo e avança na retomada das relações diplomáticas.

Delcy ainda não se pronunciou sobre a visita.

Donovan substituiu um almirante que, segundo a imprensa americana, criticou os ataques prévios à incursão.

A área de atuação do Southcom envolve as Américas Central e do Sul, bem como alguns territórios caribenhos.

