Internacional

Francisco Cerúndolo abandona nas oitavas de final do Rio Open

AFP
AFP
18/02/2026 21:17

O argentino Francisco Cerúndolo, o tenista sul-americano mais bem classificado no ranking mundial da ATP, abandonou sua partida das oitavas de final do Rio Open nesta quarta-feira (18) por uma lesão, quando enfrentava o compatriota Thiago Agustín Tirante. 

Cerúndolo, de 27 anos e número 19 do mundo, decidiu desistir quando perdia para Tirante (92º) por 6-2 e 3-1. 

Ele recebeu atendimento de um fisioterapeuta para tratar das dores na região lombar, mas não conseguiu continuar. Ainda não há um laudo médico oficial. 

Sua desistência abre caminho para o favorito João Fonseca (38º), que tenta, diante de sua torcida, se recuperar de um mau início de temporada. 

O carioca vai enfrentar, na quinta-feira, o peruano Ignacio Buse (91º) pelas oitavas de final.

Cerúndolo, que conquistou o ATP 250 de Buenos Aires na semana passada, havia vencido outro argentino, Mariano Navone, na estreia no Rio de Janeiro na terça-feira, com parciais de 6-3 e 6-4. 

O campeão do Rio Open de 2024 e 2025, o argentino Sebastián Báez (34º do ranking), foi eliminado nesse mesmo dia pelo português Jaime Faria (148º).

