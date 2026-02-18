Assine
Jerí, recém-destituído no Peru, se despede com mensagem de gratidão

18/02/2026 21:05

O ex-presidente interino do Peru, José Jerí, manifestou nesta quarta-feira (18) nas redes sociais que sai com "o coração cheio e em paz" e anunciou que retomará suas funções como parlamentar após o Congresso votar sua destituição por reuniões secretas com um empresário chinês.

Jerí, de 39 anos, havia assumido a presidência em outubro após a destituição de Dina Boluarte em um processo de impeachment no qual foi apontada sua incapacidade de resolver uma onda de criminalidade e extorsões.

"Servir ao Peru foi e continuará sendo uma honra. Saio com o coração cheio e em paz. Não é simples resolver em meses o que está pendente há décadas, mas cada passo foi dado com convicção, responsabilidade e dedicação", afirmou Jerí na rede social TikTok.

"Deixamos encaminhada nossa tarefa mais firme: garantir eleições limpas e transparentes e continuar fortalecendo a segurança como base de um país com ordem e futuro", acrescentou.

O Peru realizará eleições em 12 de abril para eleger um novo presidente e renovar o Congresso.

Jerí foi destituído na terça-feira por "conduta imprópria em suas funções e falta de idoneidade para exercer o cargo".

Ele caiu em desgraça em janeiro, quando o Ministério Público abriu uma investigação por suposto "tráfico de influência e patrocínio ilegal de interesses" após se tornar conhecida uma reunião encoberta com um empresário chinês que faz negócios com o governo.

Sua situação se complicou neste mês com outra investigação por "tráfico de influência" por sua suposta intervenção na contratação de nove mulheres em seu governo.

O Peru atravessa desde 2016 uma crise de instabilidade institucional caracterizada por um Legislativo dominante sobre um Executivo fraco. Jerí era o sétimo chefe de Estado desde 2016.

