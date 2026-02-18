Bad Bunny protagonizará drama épico 'Porto Rico', dirigido por rapper Residente

Bad Bunny, que começou o ano com um Grammy histórico e um show visto por milhões de pessoas, vai protagonizar seu primeiro filme: o drama épico "Porto Rico", que marca a estreia na direção do também porto-riquenho René "Residente" Pérez Joglar.

O longa, que contará com atuações de estrelas como Viggo Mortensen, Javier Bardem e Edward Norton, será produzido pelo mexicano Alejandro González Iñárritu, vencedor de vários Oscars.

"Porto Rico" acompanha a história de José Maldonado Román, conhecido como "Águila Blanca", um revolucionário que lutou contra o colonialismo no final do século XIX.

"Passei a vida inteira sonhando com este momento. Comecei a escrever esta história há muitos anos, entre turnês, encontros, desencontros, triunfos e fracassos", escreveu no Instagram Residente, responsável pelo roteiro ao lado do vencedor do Oscar Alexander Dinelaris ("Birdman").

O filme "combina uma grande escala histórica com uma abordagem visceral e poética, e uma narrativa envolvente baseada em fatos reais", diz um comunicado.

Residente, rapper e fundador do grupo Calle 13, publicou um carrossel de fotos históricas e agradeceu à equipe que o acompanha no projeto cinematográfico, no qual Bad Bunny terá "seu primeiro papel protagonista".

O músico de 31 anos está em uma fase imparável. No início de fevereiro, conquistou três Grammys com o aclamado "DeBÍ TiRAR MáS FOToS", que se consagrou como o primeiro Álbum do Ano inteiramente em espanhol.

Uma semana depois, apresentou o show do intervalo do Super Bowl, a performance musical mais assistida do mundo, com mais de 120 milhões de espectadores, na qual exaltou os ritmos, as cores, os sabores e as tradições de Porto Rico.

E agora Benito Antonio Martínez Ocasio chega às telonas. Ele já havia se aventurado no cinema com papéis menores, mas "Porto Rico" será outro marco na carreira do artista responsável por globalizar o reggaeton.

Residente, também ator, músico e produtor, contou o que buscava na estrela de sua primeira experiência como diretor: "alguém que sinta as dores de Porto Rico tanto quanto eu e que se orgulhe tanto quanto eu quando cantam o nosso verdadeiro hino".

Edward Norton, outro dos produtores do projeto, destacou o potencial da dupla Residente–Bad Bunny.

"Todos sabem que René é um poeta da linguagem e do ritmo. Agora também verão que ele é um visionário visual. E uni-lo a Bad Bunny para contar a verdadeira história das raízes de Porto Rico será como uma chama encontrando o pavio de dinamite que estava há muito tempo esperando", declarou.

pr/cjc/ic