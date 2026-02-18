Assine
EUA autoriza petrolífera francesa Maurel&Prom a operar na Venezuela

AFP
AFP
18/02/2026 20:17

O governo dos Estados Unidos anunciou nesta quarta-feira (18) uma licença de exploração petrolífera na Venezuela para a empresa francesa Maurel&Prom, que passa assim a integrar a lista de cinco grandes multinacionais do setor que já podem operar no segmento.

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro atualizou sua licença geral emitida na semana passada, que continha os nomes de BP, Chevron, Eni, Repsol e Shell.

A autorização permite realizar transações "relacionadas às operações do setor petrolífero ou de gás na Venezuela" por parte dessas cinco petroleiras, além da francesa, sob determinadas condições.

A nova licença ampliada estabelece que qualquer pagamento de impostos ou royalties sobre o petróleo e o gás seja destinado a contas designadas pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, que no momento estão no Catar.

No início deste mês, o secretário de Energia dos Estados Unidos, Chris Wright, tornou-se o funcionário americano de mais alto escalão a visitar a Venezuela desde que Trump ordenou a captura do líder socialista Nicolás Maduro em 3 de janeiro, por acusações de narcotráfico e outros crimes.

Wright reuniu-se com a presidente interina Delcy Rodríguez, que recebeu grandes elogios por parte do governo Trump por sua cooperação, incluindo a rápida aprovação de reformas legais para o setor petrolífero venezuelano.

