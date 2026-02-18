Arsenal cede empate contra lanterna Wolverhampton (2-2) em jogo antecipado do Inglês

Depois de abrir 2 a 0 no placar contra o lanterna Wolverhampton, o líder Arsenal deixou escapar a vantagem e cedeu o empate em 2 a 2 nesta quarta-feira (18), um tropeço que pode complicar o time londrino na luta pelo título do Campeonato Inglês.

O duelo com os 'Wolves', válido pela 31ª rodada, estava inicialmente marcado para o fim de semana do dia 22 de março, mas foi antecipado para permitir aos 'Gunners' disputar nesse dia a final da Copa da Liga Inglesa contra o Manchester City.

O Arsenal saiu na frente aos cinco minutos com Bukayo Saka e ampliou a vantagem no início do segundo tempo por meio de Piero Hincapié (56'), mas deixaram dois pontos escapar em um chute de longe de Hugo Bueno (61') e um gol contra de Riccardo Calafiori (90'+4).

A equipe comandada pelo técnico Mikel Arteta, vice-campeã nas últimas três temporadas, só conseguiu duas vitórias nas últimas sete rodadas (uma derrota e quatro empates).

Com 58 pontos, o Arsenal tem cinco de vantagem sobre o vice-líder Manchester City, que agora tem um jogo a menos.

Os próximos dois compromissos do líder no campeonato serão dois clássicos com rivais londrinos: contra o Tottenham, no próximo domingo, e contra o Chelsea, no dia 1º de março.

--- Jogo antecipado da 31ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

Quarta-feira, 18 de fevereiro:

Wolverhampton - Arsenal 2 - 2

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 58 27 17 7 3 52 20 32

2. Manchester City 53 26 16 5 5 54 24 30

3. Aston Villa 50 26 15 5 6 37 27 10

4. Manchester United 45 26 12 9 5 47 37 10

5. Chelsea 44 26 12 8 6 47 30 17

6. Liverpool 42 26 12 6 8 41 35 6

7. Brentford 40 26 12 4 10 40 35 5

8. Everton 37 26 10 7 9 29 30 -1

9. Bournemouth 37 26 9 10 7 43 45 -2

10. Newcastle 36 26 10 6 10 37 37 0

11. Sunderland 36 26 9 9 8 27 30 -3

12. Fulham 34 26 10 4 12 35 40 -5

13. Crystal Palace 32 26 8 8 10 28 32 -4

14. Brighton 31 26 7 10 9 34 34 0

15. Leeds 30 26 7 9 10 36 45 -9

16. Tottenham 29 26 7 8 11 36 37 -1

17. Nottingham 27 26 7 6 13 25 38 -13

18. West Ham 24 26 6 6 14 32 49 -17

19. Burnley 18 26 4 6 16 28 51 -23

20. Wolverhampton 10 27 1 7 19 18 50 -32

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

jta/cpb/iga/ag/cb/aam