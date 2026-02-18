Leverkusen vence na visita ao Olympiacos (2-0) e fica mais perto das oitavas da Champions

Com dois gols de Patrik Schick num intervalo de quatro minutos, o Bayer Leverkusen venceu o Olympiacos por 2 a 0, no jogo de ida da repescagem para as oitavas de final da Liga dos Campeões, nesta quarta-feira (18).

O time grego, que havia derrotado o Leverkusen em casa no mês passado, na primeira fase, voltou a impressionar, mas acabou sendo derrotado pelos dois gols relâmpago de Schick no meio do segundo tempo.

"No primeiro tempo, foi uma partida difícil. O Olympiacos pressionou bastante e complicou as coisas para nós", disse o artilheiro da noite à DAZN. "Na segunda etapa, melhoramos em alguns aspectos, marcamos dois gols e conquistamos uma vitória importante".

O resultado coloca o Leverkusen em ótima posição para o jogo de volta na próxima semana, na Alemanha. O vencedor deste confronto enfrentará o Arsenal ou o Bayern de Munique nas oitavas de final.

A vitória desta quarta-feira foi a primeira do time alemão fora de casa na fase de mata-mata da competição em toda a sua história.

Foi também apenas a segunda vitória da equipe na fase de mata-mata em 13 jogos, desde a final de 2002, na qual perdeu por 2 a 1 para o Real Madrid em Hampden Park.

O Leverkusen venceu seis e empatou uma das sete partidas disputadas em todas as competições desde a derrota por 2 a 0 para o Olympiacos em janeiro.

Antes da partida, a imprensa grega noticiou que Evangelos Marinakis, dono do Olympiacos e magnata do setor naval, que também é proprietário do Nottingham Forest, da Premier League, prometeu aos jogadores um bônus "recorde" caso conseguissem superar o Leverkusen.

Motivados, os donos da casa começaram de forma brilhante, pressionando os alemães em seu próprio campo durante os eletrizantes 25 minutos iniciais.

O Leverkusen absorveu a pressão antes de quase marcar aos 28 minutos, quando Ibrahim Maza obrigou o goleiro Konstantinos Tzolakis a fazer uma defesa acrobática.

O atacante do Olympiacos, Ayoub El Kaabi, balançou a rede de falta pouco antes do intervalo, mas o VAR anulou o gol por toque de Mehdi Taremi, que estava em posição de impedimento.

Os donos da casa pressionaram os visitantes novamente após o intervalo, mas o Leverkusen aproveitou a oportunidade para contra-atacar.

Ernest Poku recuperou a bola no campo de defesa e avançou em direção ao gol antes de dar um passe preciso para Schick, que finalizou com categoria no canto inferior (60').

"Não me lembro bem da situação. Foi intuição, meu movimento", disse Schick. "Fiquei cara a cara com o goleiro, mantive a calma. Foi um belo gol".

Os anfitriões, atordoados, foram novamente surpreendidos apenas três minutos depois, quando Alex Grimaldo cobrou um escanteio preciso que Schick cabeceou para o fundo da rede, colocando o Leverkusen em uma posição confortável para o jogo de volta.

