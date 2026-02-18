Inter de Milão perde na visita ao Bodo/Glimt (3-1) pela ida da repescagem da Champions

A Inter de Milão, vice-campeã da Liga dos Campeões do ano passado, foi derrotada pelo norueguês Bodo/Glimt por 3 a 1 nesta quarta-feira (18), no jogo de ida dos playoffs, e terá que lutar muito na próxima semana para chegar às oitavas de final.

Líder da Serie A, mas com um desempenho irregular na competição europeia nesta temporada, a Inter terá uma missão quando for receber os noruegueses na terça-feira, na luta por uma vaga nas oitavas de final, onde enfrentará o vencedor do confronto entre Sporting de Lisboa e Manchester City.

Depois de ter vencido Manchester City (3 a 1) e Atlético de Madrid (2 a 1) na fase de liga, o Bodo/Glimt confirmou seu status de equipe sensação também nesta repescagem, com contra-ataques perigosos em seu gramado sintético em Bodø, ao norte do Círculo Polar Ártico.

Foram os noruegueses que abriram o placar em sua primeira chance na partida, com Sondre Fet superando o goleiro Yann Sommer após um belo passe de calcanhar do atacante dinamarquês Kasper Høgh (20').

Dominando os primeiros minutos do jogo, a Inter continuou atacando, com Matteo Darmian acertando a trave (26'), até que Pio Esposito, sempre oportunista, desviou um cruzamento de Nicolo Barella para marcar o gol de empate (30').

Embora a Inter tenha tido algumas chances claras após o intervalo, incluindo um chute na trave de Lautaro Martínez (46') e uma cobrança de falta direta de Carlos Augusto que foi bem defendida pelo goleiro do Bodo/Glimt (48'), o time da casa aumentou suas jogadas de ataque, empurrado por uma torcida animada.

Após um passe do sempre presente Hogh, Jens Petter Hauge superou Sommer com um chute potente no ângulo (61'), marcando seu quinto gol na Liga dos Campeões nesta temporada.

Poucos minutos depois, Hogh foi recompensado por seus esforços ao marcar seu próprio gol. Ele aproveitou um passe de Fet para ampliar a vantagem do Bodo/Glimt (64').

Sólida na defesa, o time de Kjetil Knutsen resistiu aos ataques da Inter e garantiu assim uma boa vantagem para o jogo de volta.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

obo/cpb/aam/cb